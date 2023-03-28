Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Челябинской и Кировской областях

Шойгу доложили о реализации проектов, которые позволили увеличить выпуск боеприпасов для российских войск.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Челябинской и Кировской областях.

Как сообщает Минобороны, предприятия, которые посетил министр, выпускают продукцию, необходимую в ходе проведения спецоперации. Глава российского оборонного ведомства проследил, как идет работа по производству артиллерийских, танковых, минометных снарядов и неуправляемых авиационных ракет.

Руководители предприятий оборонки рассказали, как выполняется гособоронзаказ, реализуются проекты по модернизации производственных мощностей. Отмечается, что выпуск боеприпасов, необходимый российским военным, увеличен. До конца года производство отдельных образцов военной продукции вырастет в семь-восемь раз.

Также было проведено совещание с участием Шойгу, руководства предприятий, представителями органов военного управления и Минпромторга. В ходе беседы поставлены задачи по наращиванию производства продукции в соответствии с графиками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.