Шойгу поручил предприятиям ОПК Челябинской и Кировской областей нарастить производство

Как доложило министру оборону руководство предприятий, к концу года объем отдельных выпускаемых вырастет в 7-8 раз.

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производство предприятиям оборонно-промышленного комплекса, расположенным в Челябинской и Кировской областях.

Сергей Шойгу сегодня посетил с рабочей поездкой предприятия ОПК в этих двух областях. Осмотрев автоматизированные линии производства артиллерийских, танковых и минометных снарядов, а также неуправляемых авиационных ракет, он провел совещание.

«По итогам работы на предприятиях ОПК генерал армии Сергей Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга России, в ходе которых были поставлены задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции», - говорится в сообщении от Минобороны России.

Руководители предприятий доложили министру о текущих результатах выполнения гособоронзаказа. Кроме этого, они доложили о реализации проектов по модернизации и расширению производства и повышению производительности труда.

В Минобороны России сообщили, что реализация этих проектов уже позволила увеличить в несколько раз выпуск боеприпасов. Уточняется, что к концу 2023 года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в 7-8 раз.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.