Шойгу заявил, что в 2023 году по госпрограмме в ВКС России поступит 507 единиц техники

Министр обороны России сказал, что к концу этого года доля современных образцов вооружения ВКС РФ достигнет 85 процентов.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до конца текущего года в ВКС России поступит 507 единиц техники. Он сделал это в ходе заседания коллегии Минобороны России.

«Таким образом, доля современных образцов вооружения ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях», - заметил Шойгу.

Кроме этого, по его словам, будет завершено строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС России.

Также, как сообщил Сергей Шойгу, в 2023 году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.