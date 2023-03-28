МО РФ: до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в 7-8 раз

О грядущем росте выпуска боеприпасов в России было доложено министру обороны России Сергею Шойгу в ходе его рабочей поездки в Челябинскую и Кировскую области.

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До конца этого года производство отдельных образцов боеприпасов на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях увеличится в семь-восемь раз благодаря реализации проектов по модернизации и расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда. Об этом министру обороны России Сергею Шойгу сообщили руководители предприятий.

«Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в семь-восемь раз», - сообщает Минобороны.

Напомним, Шойгу совершил рабочую поездку на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях, которые выпускаю продукцию, необходимую в ходе проведения специальной военной операции. Глава российского оборонного ведомства проследил, как идет работа по производству артиллерийских, танковых, минометных снарядов и неуправляемых авиационных ракет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов