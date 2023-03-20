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На заводе Дегтярева рассказали, как можно испортить вражеский танк из винтовки АСВК

Константин Исаев
17:01 20.03.2023
АСВК - российская крупнокалиберная снайперская винтовка, выпускаемая на предприятии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Начальник контрольно-испытательной станции завода имени Дегтярева в Коврове Виталий Природин рассказал «Звезде», как с помощью крупнокалиберной винтовки «Корд» можно испортить даже танк.

«В принципе можно бороться не с самим танком, а с навесным оборудованием. С прицелами, повторюсь, навесное оборудование какое-то - это вполне ей по силам, выводить из строя, соответственно танк будет ослеплен», - сказал он.

«Корд» - крупнокалиберная снайперская винтовка российского производства.  Благодаря использованию компоновочной схемы «булл-пап» длину винтовки удалось сократить до 1 420 мм. Может работать по легкобронированной технике.

В создании винтовки «Корд» конструкторам очень помог опыт производства крупнокалиберного пулемета с тем же названием. Но многое пришлось придумывать с нуля, ведь эта винтовка стала первой подобной разработкой за более чем столетнюю историю завода.

«Благодаря тому, что изделие получилось относительно удачным, и благодаря тесным контактам с уже с эксплуатирующими организациями, то есть со специалистами, которые эти изделия непосредственно используют, удалось эту винтовку модернизировать и получить еще более качественную продукцию», - пояснил главный конструктор стрелково-пушечного вооружения и полигонной установки ОАО «Завод имени Дегтярева» Роман Спирин.

На испытательной станции завода идет настройка и отладка. Как говорят специалисты, именно здесь, а не в цеху уже по-настоящему рождается оружие. Через различные стрелковые боксы проходит абсолютно каждый выпущенный с конвейера образец. Еще один повод для гордости дегтяревцев - автомат, который пока еще не имеет названия. Автомат прошел весь цикл государственных испытаний, и первые партии уже поступают в войска. Пока только для спецподразделений, но на заводе рассчитывают на многократное увеличение поставок.

Ковровский завод имени Дегтярева - один из основных поставщиков ракетных комплексов «Корнет» для нашей армии. В этих цехах не отверточная сборка, все компоненты производятся непосредственно на предприятии.

В паре десятков километров от основного производства расположены цеха, где ракеты получают боевую часть и двигатели. Здесь особенно строгие технические требования и нормативы по безопасности. Каждый работник носит специальную одежду, обувь, антистатические браслеты. Все поверхности в таких цехах тоже покрыты специальными составами против возникновения малейшего электрического разряда.

«Каждое изделие, которое выпускается заводом, оно проходит инструментальный контроль, проверку электрических параметров, проверку функционирования на контрольно-проверочной аппаратуре, и так же выборочный контроль, в который входит механические, климатические испытания, и испытания стрельбой на полигонах», - пояснил начальник конструкторского бюро проектно-конструкторского центра Павел Князев.

Начиная с прошлого года завод постоянно наращивает объемы выпуска продукции. Многие работники трудятся в три смены, и готовая продукция при этом практически не задерживается на складах. Несмотря на то что предприятие полностью загружено оборонным заказом, ни на минуту не останавливаются не только сборочные цеха, но и разработка новых, перспективных систем вооружений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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