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Проспект Гагарина в Киеве переименовали в честь украинского космонавта Каденюка

Елизавета Потейчук
13:20 28.03.2023
Переименование проспекта поддержали более 21 тысячи горожан.
Проспект Гагарина в Киеве переименовали в честь украинского космонавта Каденюка
© Фото: Mohammad Javad Abjoushak, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Проспект Юрия Гагарина в Киеве переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка. Отмечается, что название улицы было выбрано путем рейтингового электронного голосования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Киевский городской совет. Присвоение проспекту имени Каденюка поддержали свыше 21 тысячи горожан.

Напомним, переименование улиц и демонтаж памятников на Украине начались в 2015 году. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в марте было переименовано 16 улиц города. В стране также был принят закон о декоммунизации, который предусматривает тотальный запрет советской символики, обязывает власти демонтировать памятники вождям и политическим деятелям времен СССР.

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