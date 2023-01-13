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Улица Пушкина в Первомайском Харьковской области переименована в улицу Сковороды

Ян Брацкий
16:53 13.01.2023
Глава Первомайского Николай Бакшеев пообещал в будущем переименовать сам город.
Улица Пушкина в Первомайском Харьковской области переименована в улицу Сковороды
© Фото: Dominika Zarzycka, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Ряд улиц в городе Первомайский Харьковской области переименовали в рамках закона о декоммунизации. Об этом заявил глава города Николай Бакшеев, пообещав добраться и до названия самого населенного пункта.

«Вчера было проведено онлайн-заседание внеочередной сессии городского совета. Среди принятых решений - перечень новых названий улиц нашей общины, которые попали под закон о декоммунизации», - заявил Бакшеев в своем Telegram-канале.

Так, улица Пушкина стала улицей Григория Сковороды, улица Ломоносова превратилась в Академическую, а Тургенева - в Литературную. Досталось также улицам Ивана Мичурина, Владимира Комарова и Юрия Гагарина.

На Украине приступили к переименованию улиц в 2015 году, когда был принят скандальный закон о декоммунизации. Он предусматривает тотальный запрет советской символики, обязывает власти демонтировать памятники вождям и политическим деятелям времен СССР. В Москве эту инициативу оценили как попытку официального Киева бороться с историей и всем, что связано с Россией.

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