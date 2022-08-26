В стране и мире В Киеве переименовали 95 связанных с Россией улиц, переулков и площадей Сергей Лебедев Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. © Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: В Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, которые «связаны с Россией и советским прошлым». Данное решение принял городской совет, рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства», - сообщил Кличко. Так, например, среди переименованных оказалась улица Питерская. Теперь она стала улицей Лондонской. Напомним, на днях в Нью-Йорке перекресток улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд получил название Ukrainian Way. В переводе это означает «Украинский путь». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика