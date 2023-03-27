В стране и мире Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью «За отвагу» Алексей Курильченко Согласно тексту указа, награда вручена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга. © Фото: Пресс-служба губернатора Брянской области, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Федора, который спас двух девочек во время нападения украинских диверсантов. Текст документа опубликован на сайте правовой информации. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Симоненко Федора Витальевича - учащегося муниципального общеобразовательного учреждения Новоропской средней общеобразовательной школы Климовского района Брянской области», - говорится в тексте указа. Напомним, 2 марта на территорию Брянской области проникли украинские диверсанты, вооруженные иностранным оружием. В ходе нападения боевики обстреляли легковой автомобиль, в котором находились Федор и две девочки. Мальчику удалось вывести попутчиц из опасного места, но сам он получил ранение в спину. На данный момент Федор восстановился, выписался из больницы и переехал в новый дом, подаренный властями региона. Экспертное мнение и аналитика