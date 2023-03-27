Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью «За отвагу»
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Федора, который спас двух девочек во время нападения украинских диверсантов. Текст документа опубликован на сайте правовой информации.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Симоненко Федора Витальевича - учащегося муниципального общеобразовательного учреждения Новоропской средней общеобразовательной школы Климовского района Брянской области», - говорится в тексте указа.
Напомним, 2 марта на территорию Брянской области проникли украинские диверсанты, вооруженные иностранным оружием. В ходе нападения боевики обстреляли легковой автомобиль, в котором находились Федор и две девочки. Мальчику удалось вывести попутчиц из опасного места, но сам он получил ранение в спину. На данный момент Федор восстановился, выписался из больницы и переехал в новый дом, подаренный властями региона.