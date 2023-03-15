Опубликованы кадры из нового дома мальчика Феди, пострадавшего при теракте под Брянском

Новый дом Феди почти в два раза больше их прошлого жилища.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мальчик Федор, который пострадал при нападении украинских диверсантов, со своей семьей посетили новый дом.

Новый дом Феди оборудован необходимыми коммуникациями, благоустроен и почти в два раза больше предыдущего жилища.

Перед тем как зайти в новый дом, по традиции вперед запустили котенка - символ благосостояния и благополучия. Считается, что если кот первым переступит порог, в доме никогда не будет нужды.

Ранее Федора выписали из больницы, где мальчик проходил реабилитацию после полученного ранения. В честь выписки юнармейцами и волонтерами было организовано торжественное мероприятие.