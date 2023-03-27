Нетаньяху заявил партнерам по коалиции о планах приостановить судебную реформу

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что приостановит реформу судебной системы в стране, которая вызвала волну протестов. Как сообщает местная телерадиокомпания Kan, министр юстиции Израиля и главный идеолог законопроекта Ярив Левин понял, что «другого выбора нет».

Отмечено, что в целесообразности отмены реформы осталось убедить лишь министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который накануне призвал Нетаньяху не останавливать процедуру принятия проекта закона.

Напомним, в воскресенье 26 марта на улицы Израиля вышли порядка 630 тысяч человек, чтобы выразить свое несогласие с судебной реформой. Она предполагает ограничение полномочий Верховного суда и ставит назначение судей под правительственный контроль, что противоречит принципу разделения ветвей власти.