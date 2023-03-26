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В Израиле около 630 тысяч человек приняли участие в протестах против судебной реформы

Максим Крюков
01:29 26.03.2023
Организаторы протестов сообщили, что в Тель-Авиве на массовых шествиях собрались около 300 тысяч человек.
В Израиле около 630 тысяч человек приняли участие в протестах против судебной реформы
© Фото: Ilia Yefimovich, GlobalLookPress
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На улицы Израиля вышли около 630 тысяч человек, выразившие протест против судебной реформы, которая в прошлом месяце была принята в первом чтении парламентом страны (Кнессетом). Об этом пишет местная газета Times of Israel, ссылаясь на организаторов демонстраций.

«Организаторы протестов против судебной реформы утверждают, что около 630 тысяч человек приняли участие в общенациональных демонстрациях этим вечером», - говорится в материале.

По словам организаторов, в Тель-Авиве в массовых шествиях приняли участие порядка 300 тысяч человек.

Ранее стало известно, что израильские пилоты отказались управлять самолетом премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, из-за чего политик был вынужден отложить официальный визит в Лондон. По мнению издания The Telegraph, отказ пилотов вызван планами кабмина Нетаньяху реорганизовать юридическую систему страны. Из-за этого в Израиле несколько последних недель проходят массовые беспорядки.

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