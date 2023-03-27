Лидер партии «Еврейская сила» Бен-Гвир призвал не останавливать принятие судебной реформы в Израиле

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Реформа судебной системы в Израиле не должна быть остановлена. С таким заявлением выступил министр национальной безопасности и лидер партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир. Министр таким образом призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху не замораживать процедуру принятия судебной реформы.

«Реформа системы правосудия не должна быть остановлена, и мы не должны сдаваться перед лицом анархии», - написал Бен-Гвир в Twitter.

Напомним, комиссия парламента Израиля (Кнессета) по законодательству утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект об изменении состава комитета по назначению судей. В воскресенье, 26 марта, на улицы Израиля вышли свыше 600 тысяч человек, выступающих против принятия реформы. Позднее президент Израиля Ицхак Герцог обратился к правительству страны с требованием немедленно остановить процедуру принятия указанного законопроекта.