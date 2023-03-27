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Главный аэропорт Израиля закрыли из-за забастовки против судебной реформы

Ирина Елагина
11:41 27.03.2023
Забастовка против судебной реформы остановила работу главного аэропорта Израиля имени Бен-Гуриона.
Главный аэропорт Израиля закрыли из-за забастовки против судебной реформы
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua, Globallookpress
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Всеобщая забастовка против судебной реформы парализовала деятельность главного аэропорта Израиля имени Бен-Гуриона. О его закрытии и запрещении всех рейсов заявил лидер профсоюза аэропортов Израиля Пинхас Идан.

«Вылетов больше нет», - приводит газета Haaretz заявление Идана. 

Глава профсоюзов аэропортов подчеркнул, что с помощью забастовки они хотят «призвать премьер-министра остановиться» и отложить судебную реформу.

 «Только путем диалога мы можем добиться чего-либо», - заявил Идан.

По оценкам экспертов, сегодня не смогут прилететь и улететь из аэропорта имени Бен-Гуриона порядка 73 тысяч пассажиров. Исключение будет сделано только для рейсов, которые уже находятся в небе.

Ранее сообщалось, о небывалой акции протеста, охватившей все израильское общество. Накануне на улицы Израиля вышли около 630 тысяч человек, чтобы выразить свое несогласие с судебной реформой. Она предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и ставит назначение судей под правительственный контроль, что противоречит принципу разделения ветвей власти.

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