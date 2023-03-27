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Израильская полиция применила водометы в отношении протестующих против судебной реформы

Марина Крижановская
01:21 27.03.2023
Демонстранты пытались прорваться через заграждения возле резиденции премьер-министра в Иерусалиме.
Израильская полиция применила водометы в отношении протестующих против судебной реформы
© Фото: Matan Golan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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В Израиле не утихают уличные протесты. По информации СМИ, местная полиция применила водометы против протестующих.

Отмечено, что это было сделано для оттеснения прорвавшихся к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху граждан. Между ними и полицией завязались ожесточенные столкновения. Об этом сообщает RT со ссылкой на местное издание.

Напомним, массовое недовольство израильтян вызвала судебная реформа в стране. Начиная с 12 марта, поступала информация о количестве протестующих против принятия властями данной реформы. Тогда порядка 250 тысяч человек вышли на протесты.

К вечеру 25 марта появились данные о том, что уже около 630 тысяч человек приняли участие в протестах против судебной реформы. Правительство, возглавляемое премьером Нетаньяху, предложило внести следующие изменения в закон: ограничить влияние Верховного суда на принятие базовых законов, поставить назначение судей под контроль правительства и позволить оспаривать решения судов парламентариям.

На фоне протестов против изменений в судебную систему Израиля пилоты отказались везти Нетаньяху в Лондон. Об этом рассказало британское издание. По этой причине премьер-министр страны был вынужден отложить свой официальный визит в Великобританию.

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