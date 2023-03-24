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Telegram: израильские пилоты отказались везти Нетаньяху в Лондон

Ян Брацкий
08:17 24.03.2023
Отказ пилотов может быть вызван планами израильского кабмина провести в стране юридическую реформу, из-за чего в стране уже вспыхнули уличные беспорядки.
Telegram: израильские пилоты отказались везти Нетаньяху в Лондон
© Фото: IMAGO, Christian Ditsch, GlobalLookPress
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Израильские пилоты отказались управлять самолетом премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, из-за чего политик был вынужден отложить официальный визит в Лондон. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

«Есть понимание, что израильские пилоты отказываются везти господина Нетаньяху в Великобританию», - сообщил газете источник в британском правительстве.

По мнению издания, отказ пилотов вызван планами кабмина Нетаньяху реорганизовать юридическую систему страны. Из-за этого в Израиле несколько последних недель проходят массовые беспорядки. По сообщениям израильских СМИ, Нетаньяху все же вылетит в Лондон.

Ранее стал известно, что на израильские улицы вышли 250 тысяч демонстрантов, недовольных планируемой реформой юридической системы. Она предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и ставит назначение судей под правительственный контроль. Протестующие скандируют антиправительственные лозунги, полицейские применяют дубинки.

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