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Jerusalem Post: в Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы

Ян Брацкий
01:39 12.03.2023
Президент Израиля Ицхак Херцог в обращении к населению призвал правительство Нетаньяху отказаться от юридической реформы.
Jerusalem Post: в Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
© Фото: Matan GolanKeystone Press Agency Global Look Press
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Израиль охватили массовые уличные протесты. Демонстранты выступают против судебной реформы уже более двух месяцев, сообщает газета Jerusalem Post.

«Около 250 тысяч демонстрантов вышли на улицы в субботу вечером», - сообщает издание.

Представленные правительством Биньямина Нетаньяху новшества предполагают ограничение влияния Верховного суда на принятие базовых законов, поставит назначение судей под правительственный контроль и позволит парламентариям оспаривать решения судов.

Неспокойно в Израиле не только из-за антиправительственных демонстраций. В минувший четверг в центре Тель-Авива произошел теракт. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим.

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