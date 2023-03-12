Jerusalem Post: в Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
Президент Израиля Ицхак Херцог в обращении к населению призвал правительство Нетаньяху отказаться от юридической реформы.
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Израиль охватили массовые уличные протесты. Демонстранты выступают против судебной реформы уже более двух месяцев, сообщает газета Jerusalem Post.
«Около 250 тысяч демонстрантов вышли на улицы в субботу вечером», - сообщает издание.
Представленные правительством Биньямина Нетаньяху новшества предполагают ограничение влияния Верховного суда на принятие базовых законов, поставит назначение судей под правительственный контроль и позволит парламентариям оспаривать решения судов.
Неспокойно в Израиле не только из-за антиправительственных демонстраций. В минувший четверг в центре Тель-Авива произошел теракт. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим.