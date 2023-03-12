В стране и мире Jerusalem Post: в Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы Ян Брацкий Президент Израиля Ицхак Херцог в обращении к населению призвал правительство Нетаньяху отказаться от юридической реформы. © Фото: Matan GolanKeystone Press Agency Global Look Press Читайте нас на: Израиль охватили массовые уличные протесты. Демонстранты выступают против судебной реформы уже более двух месяцев, сообщает газета Jerusalem Post. «Около 250 тысяч демонстрантов вышли на улицы в субботу вечером», - сообщает издание. Представленные правительством Биньямина Нетаньяху новшества предполагают ограничение влияния Верховного суда на принятие базовых законов, поставит назначение судей под правительственный контроль и позволит парламентариям оспаривать решения судов. Неспокойно в Израиле не только из-за антиправительственных демонстраций. В минувший четверг в центре Тель-Авива произошел теракт. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Экспертное мнение и аналитика