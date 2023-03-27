Авербух раскрыл подробности аудиосообщения от Костомарова
Российский фигурист Илья Авербух получил аудиосообщение от своего коллеги Романа Костомарова, который находится в больнице, оправляясь от последствий перенесенной пневмонии. По словам Авербуха, в состоянии Романа наметились улучшения, а сам фигурист выразил готовность «возвращаться в строй».
«Действительно, есть улучшения, пока, конечно, Рома все еще остается в больнице, но мы услышали его голос и очень счастливы... Он все понимает и готов все проходить, возвращаться в строй», - рассказал Авербух.
Само сообщение от Костомарова Авербух охарактеризовал как «бойцовское».
Напомним, в середине февраля этого года Роману Костомарову ампутировали кисти рук. До этого госпитализированному с пневмонией спортсмену ампутировали обе стопы. Помимо этого, фигурист ослеп на один глаз и перенес инсульт, а также у него развился вторичный менингит. Костомарову провели несколько очисток крови.