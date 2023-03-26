В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Reuters: Пентагон не видит угрозы в российском ядерном оружии в Белоруссии

Ян Брацкий
08:49 26.03.2023
Ранее президент Владимир Путин анонсировал размещение на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия.
Reuters: Пентагон не видит угрозы в российском ядерном оружии в Белоруссии
© Фото: Ron Sachs, CNP, AdMedia, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Минобороны США не видит причин для изменения готовности своих ядерных сил на фоне заявлений Кремля о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом пишет агентство Reuters.

«Мы видели сообщения о заявлении России <...> Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», - говорится в заявлении Пентагона.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорись о размещении на территории Белоруссии российского тактического оружия. На такой шаг в Кремле пошли в ответ на заявления Лондона о готовности поставить киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном. Строительство соответствующего хранилища на территории соседней республики будет завершено к 1 июля, уточнил Путин.

Идея вооружить Киев боеприпасам с обедненным ураном принадлежит замглавы оборонного ведомства Великобритании Аннабель Голди. В Белом доме в действиях союзников не увидели ничего предосудительного, назвав боеприпасы с обедненным ураном «обычной вещью». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на это отметил, что коллективный Запад во главе с США подталкивает мир к черте, за которой находится ядерный Армагеддон.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:49 В стране и мире
Reuters: Пентагон не видит угрозы в российском ядерном оружии в Белоруссии
06:24 В стране и мире
Киссинджер: вторая холодная война будет опаснее первой
05:36 В стране и мире
Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем в пользу Китая
02:42 В стране и мире
Олланд заявил, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь
22:21 В стране и мире
Видео
«У нас их сотни тысяч»: Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки снарядов с ураном
Популярное
В украинском сериале при помощи нейросетей заменили лицо русского актера
Видео
Фьюри назвал Усика «маленьким крысенышем» после отмены боя
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.