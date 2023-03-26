Reuters: Пентагон не видит угрозы в российском ядерном оружии в Белоруссии

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Минобороны США не видит причин для изменения готовности своих ядерных сил на фоне заявлений Кремля о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом пишет агентство Reuters.

«Мы видели сообщения о заявлении России <...> Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», - говорится в заявлении Пентагона.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорись о размещении на территории Белоруссии российского тактического оружия. На такой шаг в Кремле пошли в ответ на заявления Лондона о готовности поставить киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном. Строительство соответствующего хранилища на территории соседней республики будет завершено к 1 июля, уточнил Путин.

Идея вооружить Киев боеприпасам с обедненным ураном принадлежит замглавы оборонного ведомства Великобритании Аннабель Голди. В Белом доме в действиях союзников не увидели ничего предосудительного, назвав боеприпасы с обедненным ураном «обычной вещью». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на это отметил, что коллективный Запад во главе с США подталкивает мир к черте, за которой находится ядерный Армагеддон.