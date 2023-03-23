Посол Антонов: США подталкивают человечество к ядерному Армагеддону

По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, власти США «пробили очередное дно» своими безответственными заявлениями о боеприпасах с обедненным ураном.

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Коллективный Запад во главе с США активно подводит человечество к той черте, за которой все отчетливее виднеется ядерный Армагеддон. Так посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джона Кирби, который назвал боеприпасы с обедненным ураном «обычной вещью».

«Похоже, "просвещенный" Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», - отметил российский посол в беседе с РИА Новости.

По мнению высокопоставленного дипломата, американские коллеги «пробили очередное дно», позволив себе такие безответственные заявления. Со слов Антонова, опасность боеприпасов с обедненным ураном давно оказана. Пентагон уже применял такие снаряды во время своих разрушительных кампаний в Ираке и Югославии. Жители этих стран до сих пор страдают от онкологических заболеваний и врожденных пороков.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта в мире возросла. По его мнению, страны коллективного Запада просчитались, не поверив, что официальная Москва решится на ответные действия.

Президент Владимир Путин также предупредил, что Россия будет вынуждена реагировать, если на Украину будут доставлены боеприпасы с ядерным компонентом. На этой неделе замглавы минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном.