По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, этот тип боеприпасов является «довольно обычной вещью».

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Боеприпасы с обедненным ураном, которые Великобритания намерена передать Киеву, являются обычным вооружением и используются уже несколько десятков лет. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, выступая на брифинге, трансляция которого была опубликована на официальном сайте Белого дома.

«Этот тип боеприпасов - довольно обычная вещь, он используется уже несколько десятилетий», - сказал он, отвечая на вопрос о реакции РФ на планы британских властей отправить такое вооружение на Украину.

С его слов, Вашингтон не считает, что такие снаряды могут нести угрозу распространения радиоактивных веществ.

«Важно помнить, что проводились исследования в области здравоохранения относительно обедненного урана. Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия», - добавил Кирби.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если Великобритания поставит на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Глава государства отметил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца.

Кроме того, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил о научном подтверждении вреда боеприпасов с обедненным ураном. Вопреки данным, полученным сербскими учеными, в НАТО заявляли, что никаких серьезных радиоактивных последствий применение обедненного урана не принесет.