В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белом доме заявили, что снаряды с обедненным ураном являются «обычным вооружением»

Максим Крюков
23:32 22.03.2023
По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, этот тип боеприпасов является «довольно обычной вещью».
В Белом доме заявили, что снаряды с обедненным ураном являются «обычным вооружением»
© Фото: Al Drago - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Боеприпасы с обедненным ураном, которые Великобритания намерена передать Киеву, являются обычным вооружением и используются уже несколько десятков лет. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, выступая на брифинге, трансляция которого была опубликована на официальном сайте Белого дома.

«Этот тип боеприпасов - довольно обычная вещь, он используется уже несколько десятилетий», - сказал он, отвечая на вопрос о реакции РФ на планы британских властей отправить такое вооружение на Украину.

С его слов, Вашингтон не считает, что такие снаряды могут нести угрозу распространения радиоактивных веществ.

«Важно помнить, что проводились исследования в области здравоохранения относительно обедненного урана. Он не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия», - добавил Кирби.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если Великобритания поставит на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Глава государства отметил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца.

Кроме того, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил о научном подтверждении вреда боеприпасов с обедненным ураном. Вопреки данным, полученным сербскими учеными, в НАТО заявляли, что никаких серьезных радиоактивных последствий применение обедненного урана не принесет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:17 Армия
Видео
Главный старшина Целуйко, которая отразила атаку на Севастополь, рассказала о беспилотниках противника
20:13 Армия
Видео
«Родной город будем защищать»: матрос Фалеева рассказала, как отразили атаку дронов на Севастополь
19:31 В стране и мире
Шойгу обсудил результаты реализации «Черноморской инициативы» с министром обороны Турции
18:05 Армия
Видео
Летчики Су-27 рассказали, как остановили нарушение MQ-9 границ района СВО в Черном море
17:40 В стране и мире
Рябков: вероятность ядерного конфликта выше, чем в последние десятилетия
Популярное
Видео
Опубликованы кадры, предположительно, уничтожения украинских беспилотников над Севастополем
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
The Economist: русские занимаются «черной магией» с украинскими беспилотниками
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.