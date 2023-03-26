Вучич заявил, что Запад ограничил себя выдачей ордера на арест Путина

МУС ранее выдал ордер на арест российского президента и уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой.

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Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал выдачу ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Он считает, что этим Запад ограничил себя.

«Когда вам придется поговорить с Путиным, как вы это сделаете? Зачем вы ограничили себя?», - сказал Вучич.

Он также добавил, что считает данное решение плохим для всех, сообщает RT.

МУС ранее выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса неприемлема, РФ не признает юрисдикцию этого суда. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал данную организацию марионеткой, вершащей псевдоправосудие по заказу. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил законодательно запретить на территории страны деятельность МУС.