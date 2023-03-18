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Небензя назвал МУС марионеткой в руках Запада

Марина Крижановская
01:42 18.03.2023
Дипломат подчеркнул, что подобные резонансные решения принимаются в 20-летнюю годовщину вторжения США в Ирак.
Небензя назвал МУС марионеткой в руках Запада
© Фото: Vincent Isore via www.imago-imagwww.imago-images.de Globallookpress
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Юрисдикция Международного уголовного суда (МУС) не распространяется на Россию и ее граждан. Это связано с тем, что государство не является участником Римского статута. И потому любые документы, исходящие от этой организации в адрес РФ, незаконные и ничтожные.

С таким заявлением выступил Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат назвал данную организацию марионеткой, вершащей псевдоправосудие по заказу.

«Эта предвзятая, политизированная, некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность. МУС - это марионетка в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу», - приводит его слова РИА Новости.

Небензя обратил внимание членов Совбеза ООН во время заседания. что МУС находится на пути самоликвидации.

«Рассматриваем любые исходящие от этого органа документы как незаконные и ничтожные. По всем признакам МУС действительно стал на путь самоликвидации, прежде всего в том, что касается авторитета», - заявил высокий представитель России при ООН.

Василий Небензя указал на то, что подобные решения принимаются в 20-летнюю годовщину американского вторжения в Ирак.

Немногим ранее данная организация приняла решение об «аресте» президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ отреагировали на подобное действие, заявив, что Россия не несет никаких обязательств по Римскому статуту МУС и любые его решения в адрес российской стороны ничтожны.

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