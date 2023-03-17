Вучич увидел в решении МУС запугивание сотрудничающих с РФ стран
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные государства решением Международного уголовного суда (МУС) пытаются оказать давление на страны сотрудничающие с Российской Федерацией.
«Запад тем самым показал, что пойдет до конца и не беспокоится из-за возможной эскалации конфликта», - цитирует РИА Новости Александра Вучича.
Согласно словам сербского лидера, Запад пытается оказать дополнительное давление на страны, которые «до сих пор не были остро против России».
«Поглядите на изменение отношения Турции, в некоторой степени Венгрии, наших друзей и братьев, только в последние три дня. Вдруг и одни и другие стали "за" Финляндию в НАТО», - сказал Вучич.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Согласно его словам, решения подобного рода с точки зрения права являются ничтожными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что ордер МУС не имеет никаких правовых последствий.