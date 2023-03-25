Politico: Моравецкий потребовал от Германии больше помощи для Украины

По мнению Матеуша Моравецкого, Германия является самой большой и богатой страной ЕС и обязана помогать Киеву.

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил власти Германии в недостаточном рвении при оказании помощи Украине. Политик уверен, что Берлин не так щедр, как пытается продемонстрировать.

«Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы...», - цитирует Politico заявление польского премьера.

Моравецкий пошел еще дальше и попытался возложить на плечи ФРГ вину за энергетический кризис, парализовавший Европу. По его мнению, виновата в этом та же Германия, которая якобы слишком углубила свои отношения с Москвой.

Польские политики на этой неделе уже делали резонансные заявления. Так, посол этой страны в Париже Ян Эмерик Росцишевский ранее заявил о готовности Варшавы вступить в прямое столкновение с Вооруженным силами России на Украине, если Киев потерпит поражение. Посольство поспешило опровергнуть слова собственного посла, однако польские парламентарии потребовали его отставки после столь необдуманных речей.