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Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придется вступить в конфликт. С такими словами польский дипломат выступил в эфире телеканала LCI.

«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», - заявил Росцишевский.

Согласно словам польского посла, украинский кризис является сражением за базовые ценности стран Запада.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что для победы на полях спецоперации на Украине в стране необходима консолидация общества и собранность. Глава государства отметил, что противник имеет задачу разорвать Россию на куски.