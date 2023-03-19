Посол Польши во Франции заявил, что Варшава вступит в конфликт на Украине в случае поражения Киева
По словам польского посла украинский кризис является сражением за базовые ценности Запада.
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Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придется вступить в конфликт. С такими словами польский дипломат выступил в эфире телеканала LCI.
«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», - заявил Росцишевский.
Согласно словам польского посла, украинский кризис является сражением за базовые ценности стран Запада.
Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что для победы на полях спецоперации на Украине в стране необходима консолидация общества и собранность. Глава государства отметил, что противник имеет задачу разорвать Россию на куски.