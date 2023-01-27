В парламенте Франции попросили снять нефтяное эмбарго против России

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Санкции против России стали одной из причин энергетического кризиса в Европе, в частности, французы сталкиваются с их влиянием ежедневно. Об этом заявила депутат Национального собрания Франции Мари-Франс Лоро в обращении к министру преобразования энергетики Аньес Панье-Рюнаше.

Текст обращения имеется в распоряжении телеканала RT.

«Вводя санкции в отношении России, французы также подверглись санкциям. Они ежедневно сталкиваются с их влиянием, в частности, со взрывным ростом цен на энергоносители», - отметила Лоро.

Депутат добавила, что Париж теперь вынужден закупать сырье по завышенным ценам, в том числе у Соединенных Штатов, вместо того чтобы импортировать его из России по «весьма выгодной цене».

Она также напомнила о вступившем в силу в декабре эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ и о готовящемся аналогичном запрете на импорт российских нефтепродуктов. Как прогнозирует Лоро, такая политика ведет к дальнейшему росту стоимости энергоносителей, в числе которых дизельное топливо, которое активно закупает Франция.

Политик обратила внимание на то, что Венгрия, Словакия и Чехия освобождены от эмбарго в силу географической изолированности и продолжают получать российскую нефть по трубопроводу, в связи с чем экономические интересы этих стран защищены. Лоро обратилась к Панье-Рюнаше с вопросом, почему Франция не снимет эмбарго и не защитит своих граждан от кризиса.

Ранее во Франции заявили, что санкции против РФ пошли на пользу российской и американской экономикам, проигравшими же оказались все жители Европы.