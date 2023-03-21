В Польше потребовали отставки посла, заявившего о потенциальном конфликте с Россией

По мнению депутата от партии «Конфедерация» Роберта Винницкого, заявления посла Польши в Париже о вероятности прямого столкновения с Москвой противоречат государственным интересам Варшавы.

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Польская партия «Конфедерация» требует отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его заявлений о готовности официальной Варшавы вступить к прямое столкновение с Москвой на Украине. Об этом депутат сейма от партии Роберт Винницкий написал в своем Twitter-аккаунте.

«Это заявление скандально, и поэтому "Конфедерация" требует, чтобы господин посол был немедленно отстранен от должности», - заявил Винницкий в видеозаписи, прикрепленной к публикации.

По его мнению, посол живет в альтернативной реальности, а его заявления противоречат государственным интересам Польши.

Скандальное интервью посла было опубликовано в минувшую субботу, 18 марта в Париже. В эфире местного телеканала LCI Ян Эмерик Росцишевский допустил вероятность прямого конфликта с Москвой, если Украина не сможет «защитить независимость». Спустя два дня после интервью польское посольство в столице Франции опровергло слова дипломата заявив, что его фраза была вырвана из контекста некоторыми СМИ.