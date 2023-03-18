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Журналист Херш заявил, что знает о подрыве «Северных потоков» гораздо больше, чем написал

Ирина Елагина
16:06 18.03.2023
Американский репортер в интервью австрийскому изданию прокомментировал результаты своего расследования по подрыву «Северных потоков».
Журналист Херш заявил, что знает о подрыве «Северных потоков» гораздо больше, чем написал
© Фото: Bodo Marks, dpa, Globallookpress
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Легендарный американский журналист 85-летний Сеймур Херш в zoom-интервью австрийской газете eXXpressTV подтвердил, что все написанное им о взрыве российского газопровода «Северный поток» в Балтийском море реальная история, подтвержденная документами и источниками в спецслужбах.

«Я знаю, что написал правду», - заявил Херш.

Херш дал понять, что полвека «работает со спецслужбами» и знает из первых рук о событиях, встречах и указаниях по «Северным потокам», но вынужден защищать своих собеседников, свои источники информации.

«Я знаю об этом гораздо больше, чем хочу сказать. Но я должен защищать людей, которые разговаривают со мной», - признался Херш.

Он еще заявил журналистам, что по его информации «водолазы ВМС США прикрепили взрывные устройства к газопроводу «Северный поток» по приказу президента США», а план подрыва «разработала рабочая группа ЦРУ» с санкции президента США Джо Байдена.

В беседе с австрийским изданием Херш коснулся событий на Украины. Он отметил, что «не ожидает победы Киева». И выразил мнение, что «Россия выиграет эту войну».

Напомним, что лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля обнародовал итоги журналистского расследования подрыва «Северных потоков» и привел данные о том, что бомбы под ниткой газопровода в море заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов во время учений Baltops в июне 2022 года.

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