Американский репортер в интервью австрийскому изданию прокомментировал результаты своего расследования по подрыву «Северных потоков».

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Легендарный американский журналист 85-летний Сеймур Херш в zoom-интервью австрийской газете eXXpressTV подтвердил, что все написанное им о взрыве российского газопровода «Северный поток» в Балтийском море реальная история, подтвержденная документами и источниками в спецслужбах.

«Я знаю, что написал правду», - заявил Херш.

Херш дал понять, что полвека «работает со спецслужбами» и знает из первых рук о событиях, встречах и указаниях по «Северным потокам», но вынужден защищать своих собеседников, свои источники информации.

«Я знаю об этом гораздо больше, чем хочу сказать. Но я должен защищать людей, которые разговаривают со мной», - признался Херш.





Он еще заявил журналистам, что по его информации «водолазы ВМС США прикрепили взрывные устройства к газопроводу «Северный поток» по приказу президента США», а план подрыва «разработала рабочая группа ЦРУ» с санкции президента США Джо Байдена.

В беседе с австрийским изданием Херш коснулся событий на Украины. Он отметил, что «не ожидает победы Киева». И выразил мнение, что «Россия выиграет эту войну».

Напомним, что лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля обнародовал итоги журналистского расследования подрыва «Северных потоков» и привел данные о том, что бомбы под ниткой газопровода в море заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов во время учений Baltops в июне 2022 года.