Times: ВМС Дании и Швеции патрулировали район «Северных потоков» незадолго до диверсии

Ранее стало известно об обнаружении неизвестного предмета в районе диверсии на «Северных потоках», который может иметь отношение к теракту.

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Военные корабли Дании и Швеции патрулировали район диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» за четыре дня до события. Об этом пишет The Times. Издание объясняет необычную активность военных тем, что в районе трубопроводов якобы могла орудовать подводная лодка с выключенным транспондером.

Сразу после того, как один из кораблей оказался в районе острова Борнхольм, туда направились корвет ВМС Швеции и разведывательный самолет национальных ВВС. По мнению бывшего сотрудника датских разведслужб Якоба Корсбо, который одним из первых обратил внимание на перемещения кораблей и самолетов в зоне ЧП, наблюдатели не просто так курсировали на месте взрыва.

Диверсия на трубопроводах произошла 26 сентября прошлого года. Мощный взрыв практически полностью разрушил обе нитки «потоков». Генпрокуратура России возбудила уголовное дело, к международному расследованию ее сотрудников не допустили.

Недавно американский журналист Сеймур Херш предположил, что за атакой на газопроводы стоят американские спецслужбы и лично президент США Джо Байден. По мнению корреспондента, именно боевые пловцы заложили взрывчатку, которую потом дистанционно привели в действие. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве не питают особых ожиданий от проводимого западными странами международного расследования теракта. По мнению главы российской дипломатии, все следственные действия закончатся чем-то вроде «хайли лайкли».