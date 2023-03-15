Эксперт объяснил, почему Запад против участия России в расследовании взрыва «Северных потоков»

По мнению специалистов к диверсии на «Северных потоках» причастны дайверы Центра подводного плавания и спасения ВМС США, привыкшие к заказам на «подрыв».

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Trond Larsen ExpressenTt Globallookpress

В Копенгагене сегодня сообщили новость о взорванных «Северных потоках» - датские следователи нашли под трубами еще одно устройство. И речь о том самом объекте, который упомянул накануне Владимир Путин - возможно, не сработавшей бомбе. И эта вероятность вполне соответствует громкому расследованию Сеймура Херша, который сегодня вновь высказался о произошедшем на «Северных потоках». О новых перспективах в этом деле расскажет Россина Бодрова.

Странный объект под трубопроводом действительно есть. Власти Дании это признали. Но как поспешил заверить глава датского МИДа Ларс Рассмусен оно не представляет угрозы для судоходства. На чем основаны такие выводы, он не уточнил. И, возможно, и о самом факте существования объекта так никто и не узнал бы, если бы не заявление российского президента.

«По газопроводу судно "Газпрома" пошло дальше и на удалении примерно 30 км от места взрыва, был обнаружен столбик, который стоял в том же месте, где был подрыв», - заявил российский президент Владимир Путин.

Такая операция под силу только специально обученным пловцам. Все было продумано до мелочей, вплоть до места установки бомб - в самых уязвимых частях - на стыках труб.

На Youtube есть кадры работы дайверов Центра подводного плавания и спасения ВМС США. Эта организация фигурирует в расследовании американского журналиста Сеймура Херша как главный исполнитель заказа на «подрыв». На протяжении десятилетий под контролем пентагона здесь готовили специалистов по техническому дайвингу - обучали работать с взрывчаткой C4, реконструировали взрывы иностранных нефтяных вышек, учили засорять трубы подводных электростанций, разрушать шлюзы на судоходных каналах. А потом, как утверждает Херш, от теории перешли к практике, и прикрываясь натовскими учениями в водах Балтийского моря в прошлом году - отработали свои навыки на конкретной задаче от Белого Дома.

По данным Херша было установлено восемь бомб. И только шесть сдетонировали. Оставшиеся две могли не сработать из-за того, что долго находились под водой.

Эту операцию Байден оттягивал до последнего, ведь приказ должны были отдать как раз во время натовских учений - в Белом Доме опасались, что таким образом тень подозрений ляжет на США. В итоге все произошло спустя три месяца, когда корабли североатлантического альянса покинули Балтику. И может все прошло бы бесследно, если бы не обнаруженный нами подозрительный объект - потенциальная улика. Правда, Копенгаген не спешит приглашать российских специалистов на проверку - ведь роза ветров может развернуться в сторону заговорщиков.

«Туда добавляется метка в эту взрывчатку, по которой можно определить страну, в которой она была произведена, поэтому видимо наших и не пускают туда пока. Американцы продают газ - Норвегия получает деньги. Англичане подшакальники могли подработать. Итальянцы неплохие боевые пловцы», - считает Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы.

Географически связанные с «Северным потоком» страны максимально оттягивают начало совместной работы с Москвой. И выглядит это все крайне нелепо.

Шведский Минюст ссылается на «угрозу безопасности государства», отвечая отказом на запросы российской Генпрокураторы о предоставлении международной правовой помощи. Германия считает невозможным создание совместной группы по расследованию и отказывает предоставлять вещдоки. Не потому ли, что у России есть все средства, чтобы самостоятельно изучить балтийское дно?

«Если мины штатные для борьбы с подводными лодками или кораблями, то в принципе возможно дистанцированное разминирование с помощью траллов, подводных аппаратов дистанционно управляемых. Можно инициировать подрыв или попытаться их убрать. Отвести в какое-то место и т.д. Если боеприпасы, мины установлены для проведения диверсии, чтобы их нельзя было дистанционно разминировать, то с большой вероятностью придется обращаться к специалистам, подводникам, которые обладают навыками работы с такими боеприпасами. Достаточно редкие специалисты, опасная работа, как у минеров на суше, но под водой», - рассказал Дмитрий Корнев, военный эксперт.

Владимир Путин также отметил, что в мировой практике нет ни одного примера ремонта подобных систем как «Северный поток», однако восстановить трубопровод возможно. Как и вернуть актуальность этого проекта, если европейские лидеры вспомнят о национальных интересах собственных государств.