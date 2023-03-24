В Минобороны России подчеркнули, что Запад прекрасно знает о вреде обедненного урана

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В российском оборонном ведомстве заметили, что в странах Запада знают о вреде обедненного урана. Об этом рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Запад прекрасно знает о негативных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном», - сказал он.

Начальник войск РХБЗ прокомментировал готовность Лондона передать Киеву бронебойные боеприпасы с сердечниками из обедненного урана. По словам Кириллова, применение таких снарядов негативно скажется на здоровье не только украинских боевиков, но и обычных гражданских людей. Он предупредил, что будут заражены посевные площади, пострадает сельское хозяйство и животноводчество Украины, а значит, упадет экспорт сельхозпродукции, что отрицательно отразится на экономике страны.

Начальник войск РХБЗ напомнил, что армия США применила в Ираке не менее 300 тонн обедненного урана, и добавил, что боеприпасы, начиненные обедненным ураном, в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами Североатлантического альянса.

Напомним, в Минобороны Великобритании заявили о готовности передать Киеву снаряды с обедненным ураном. Обедненный уран отличается высокой прочностью и используется при изготовлении сердечников для бронебойных снарядов. Эти снаряды не относятся к ядерному или химическому оружию, их применение не регулируется и не запрещено. Однако они токсичны, канцерогенны, их применение может привести к заболеваниям и загрязнению окружающей среды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.