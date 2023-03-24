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МО РФ: применение боеприпасов с обедненным ураном негативно скажется на населении Украины

13:32 24.03.2023
Также это нанесет непоправимый вред здоровью украинских боевиков, подчеркнул начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Применение украинской стороной снарядов с обедненным ураном, которые планирует поставить Киеву Лондон, негативно отразится не только на украинских вооруженных формированиях, но и на простых жителях этой страны. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«Несмотря на то что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму», - подчеркнул он.

Как утверждает Кириллов, западные страны знают, что последствия применения таких снарядов негативно сказываются на здоровье людей. По словам начальника войск РХБЗ, будут заражены посевные площади на Украине, пострадает украинский аграрный сектор, а как следствие - обрушится экспорт сельхозпродукции страны. Кириллов добавил, что такие боеприпасы используют лишь страны НАТО и только на чужой территории.

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон наряду с танками Challenger 2 поставит Киеву снаряды с обедненным ураном. Обедненный уран отличается высокой прочностью и поэтому используется при изготовлении сердечников для бронебойных снарядов. Такие снаряды относятся к противотанковым средствам поражения. Они не являются ядерным оружием, однако, как считают некоторые эксперты, могут быть канцерогенными, заражают окружающую среду.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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