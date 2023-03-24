В МО РФ заявили, что США применили в Ираке не менее 300 тонн обедненного урана

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов уточнил, что боеприпасы с ураном использовались при нанесении ударов по Багдаду, Басре, Фаллудже, Амаре и Кербеле.

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Армия США применила в Ираке не менее 300 тонн обедненного урана. С таким заявлением в ходе специального брифинга выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант напомнил, что боеприпасы, начиненные обедненным ураном, в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами Североатлантического альянса.

«В частности, в 2003-2004 годах США широко использовали такие боеприпасы при нанесении ударов по объектам иракских городов: Амара, Багдад, Басра, Кербела, Фаллуджа. Всего, по оценке Организации Объединенных Наций, США в Ираке применили не менее 300 тонн обедненного урана», - заявил Корнилов.

После таких бомбардировок радиационная обстановка в пострадавших населенных пунктах была значительно хуже, чем в японских Хиросиме и Нагасаки после ядерного удара США.

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди допустила поставку Киеву боеприпасов с обедненным ураном. В Москве на инициативу отреагировали немедленно. Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что своими действиями коллективный Запад прошел «еще одну ступеньку, но их все меньше и меньше». Президент Владимир Путин пообещал, что Москва отреагирует на поставки боеприпасов с обедненным ураном.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.