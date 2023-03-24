Шойгу наградил военнослужащих, отразивших атаку беспилотников в Крыму

Шойгу подчеркнул, что награжденные не растерялись, проявили находчивость и уверенность в ходе отражения атаки украинских беспилотников на Крым.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил военнослужащих Черноморского флота, которые отразили атаку украинских беспилотников в Севастополе.

Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России в Москве.

«Не растерялись, проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику. Так что я вас поздравляю и очень надеюсь, что вы и дальше будете также верой и правдой служить нашей стране нашему делу ну и конечно военно-морскому флоту. Поздравляю вас!», - сказал Шойгу.

Напомним, попытка проведения теракта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, которые находились на севастопольском рейде, была предпринята киевским режимом ранним утром 22 марта.

Вражеские беспилотники были обнаружены и уничтожены огнем из стрелкового вооружения старшим матросом Мариной Фалеевой и главным старшиной Татьяной Целуйко. Также участие в уничтожении целей принимал начальник дежурной службы капитан 3 ранга Владимир Горбань. Он также был удостоен орденом Мужества.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры, предположительно, уничтожения украинских беспилотников над Севастополем.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.