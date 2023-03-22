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Опубликованы кадры, предположительно, уничтожения украинских беспилотников над Севастополем

Тимур Шерзад
16:46 22.03.2023
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все три вражеских беспилотника были сбиты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Звезда» публикует кадры, предположительно, уничтожения украинских беспилотников над Севастополем. 

О том, что этот удар удалось отразить и сбить все беспилотники врага, сегодня в ходе коллегии Минобороны России заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

При этом министр отметил, что два из трех сбитых беспилотников оказались на счету девушек-военнослужащих.

«Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной», - заметил Шойгу. 

Сергей Шойгу распорядился наградить тех, кто сбил беспилотники, и выплатить им денежную премию за уничтожение неприятельской техники.

Ранее советник Аксенова заявил, что сбитые над Джанкоем украинские беспилотники целили в гражданские объекты.

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