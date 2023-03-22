Опубликованы кадры, предположительно, уничтожения украинских беспилотников над Севастополем
«Звезда» публикует кадры, предположительно, уничтожения украинских беспилотников над Севастополем.
О том, что этот удар удалось отразить и сбить все беспилотники врага, сегодня в ходе коллегии Минобороны России заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.
При этом министр отметил, что два из трех сбитых беспилотников оказались на счету девушек-военнослужащих.
«Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной», - заметил Шойгу.
Сергей Шойгу распорядился наградить тех, кто сбил беспилотники, и выплатить им денежную премию за уничтожение неприятельской техники.
Ранее советник Аксенова заявил, что сбитые над Джанкоем украинские беспилотники целили в гражданские объекты.