Шойгу: украинские беспилотники, летевшие на Крым, сбили девушки-военнослужащие

Как уточнил министр обороны России, из трех сбитых вражеских БПЛА два записаны на счет девушек.

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Девушек-военных, которые помогли отразить атаку беспилотников на военные объекты в Крыму и Севастополе, премируют и представят к наградам. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил Сергей Шойгу. Инцидент произошел сегодня рано утром.

«Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной», - сказал Шойгу.

Помимо этого, министр обороны анонсировал завершение в этом году модернизации противоракетной обороны столицы. Со слов Шойгу, это является одним из приоритетов Воздушно-космических сил РФ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.