В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сенатор Ковитиди: Лондон поставками Киеву снарядов с обедненным ураном решил помочь США

Максим Крюков
00:21 24.03.2023
Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Британия пыталась оказать услугу Вашингтону в связи с плачевной ситуацией Штатов в финансовом секторе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: UK Ministry of Defence, Globallookpress
Читайте нас на:

Власти Великобритании своим решением поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном попытались оказать поддержку Соединенным Штатам Америки в информационном поле. Об этом в программе «Между тем» на телеканале «Звезда» заявила член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Второй аспект, который преследовали британцы - это, конечно же, оказать услугу Соединенным Штатам. Потому что у США ситуация очень плохая. Соединенные Штаты находятся на пороге Великой депрессии. Вы знаете о том, что закрываются банки, и, конечно, эта информационная повестка должна была быть смещена с того, что США - на пороге Великой депрессии», - объяснила она.

Член Комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству отметила, что сегодня появилась необходимость европейской консолидации.

«Хотят или нет сегодня люди, которые находятся у власти в Евросоюзе, они должны понимать настроение, которое существует в обществе. Если мы посмотрим независимое европейское телевидение и почитаем независимую прессу, то сегодня европейцы поднимаются. Так же, как и британцы. Независимая пресса публикует заявление британцев, что "нами управляют дураки". Это после того, как было сделано заявление по поставке этого вооружения», - добавила сенатор.

Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил, что Германия может вслед за Великобританией начать поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Он предположил, что на Украину пойдут отслужившие свой срок боеприпасы.

После решения Лондона о поставках в Белом доме заявили, что снаряды с обедненным ураном являются «обычным вооружением». По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, этот тип боеприпасов является «довольно обычной вещью». Однако чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал, какие последствия вызвало применение НАТО боеприпасов с обедненным ураном в Сербии. Вопреки данным, полученным сербскими учеными, в Альянсе заявляли, что никаких серьезных радиоактивных последствий применение обедненного урана не принесет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:32 В стране и мире
Китай стал соавтором проекта резолюции РФ о расследовании диверсии на «Северных потоках»
19:48 Спорт
World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики
18:57 В стране и мире
Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии
18:44 Армия
Видео
Российские войска продвигаются в сторону населенного пункта Северное под Авдеевкой
17:26 В стране и мире
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
Популярное
«За храбрость»: как будет выглядеть учрежденная Путиным новая медаль
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Альтштейн: при попадании сибирской язвы в легкие удается спасти только 50% больных
Видео
Космонавт Кикина рассказала, как мыла волосы на МКС больше 2,5 часа
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.