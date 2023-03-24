Сенатор Ковитиди: Лондон поставками Киеву снарядов с обедненным ураном решил помочь США

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Власти Великобритании своим решением поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном попытались оказать поддержку Соединенным Штатам Америки в информационном поле. Об этом в программе «Между тем» на телеканале «Звезда» заявила член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Второй аспект, который преследовали британцы - это, конечно же, оказать услугу Соединенным Штатам. Потому что у США ситуация очень плохая. Соединенные Штаты находятся на пороге Великой депрессии. Вы знаете о том, что закрываются банки, и, конечно, эта информационная повестка должна была быть смещена с того, что США - на пороге Великой депрессии», - объяснила она.

Член Комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству отметила, что сегодня появилась необходимость европейской консолидации.

«Хотят или нет сегодня люди, которые находятся у власти в Евросоюзе, они должны понимать настроение, которое существует в обществе. Если мы посмотрим независимое европейское телевидение и почитаем независимую прессу, то сегодня европейцы поднимаются. Так же, как и британцы. Независимая пресса публикует заявление британцев, что "нами управляют дураки". Это после того, как было сделано заявление по поставке этого вооружения», - добавила сенатор.

Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил, что Германия может вслед за Великобританией начать поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Он предположил, что на Украину пойдут отслужившие свой срок боеприпасы.

После решения Лондона о поставках в Белом доме заявили, что снаряды с обедненным ураном являются «обычным вооружением». По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, этот тип боеприпасов является «довольно обычной вещью». Однако чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко рассказал, какие последствия вызвало применение НАТО боеприпасов с обедненным ураном в Сербии. Вопреки данным, полученным сербскими учеными, в Альянсе заявляли, что никаких серьезных радиоактивных последствий применение обедненного урана не принесет.