В стране и мире Научный сотрудник Камкин: ФРГ может начать поставку Киеву снарядов с обедненным ураном Андрей Аркадьев Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин предположил, что на Украину пойдут отслужившие свой срок боеприпасы. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Германия может вслед за Великобританией начать поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. «И у англичан, и у немцев, не говоря уже об американских частях, расквартированных в Европе (в одной Германии их более 40 тысяч). Имеются данные боеприпасы, данные вооружения. Наверняка на Украину пойдут в том числе уже и отслужившие свой срок на базах хранения данные боеприпасы», - рассказал он «Звезде». Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон наряду с танками Challenger 2 поставит Киеву снаряды с обедненным ураном. Обедненный уран отличается высокой плотностью и прочностью и поэтому используется при изготовлении сердечников для бронебойных снарядов. Такие снаряды относятся к противотанковым средствам поражения из-за своей высокой бронепробиваемости и превосходят другие виды сердечников. Подобные боеприпасы стоят на вооружении многих стран мира. Снаряды с обедненным ураном не являются ядерным оружием, однако могут быть канцерогенными, заражают окружающую среду, а ряд экспертов считают, что они могут вызывать заболевания. Экспертное мнение и аналитика