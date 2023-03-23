В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведев: угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а лишь возросла

Максим Крюков
00:41 23.03.2023
По словам зампредседателя Совбеза РФ, поставки иностранного оружия на Украину приводят к эскалации ядерного противостояния.
© Видео: medvedev_telegram, Telegram © Фото: medvedev_telegram, Telegram
Читайте нас на:

Поставки странами Запада вооружения и военной техники на Украину ведут к эскалации ядерного конфликта. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на встрече с российскими журналистами. Видеофрагмент разговора он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис», - сказал зампред Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев также отметил, что в настоящее время угроза ядерного столкновения в мире не миновала, а лишь возросла.

По его словам, страны коллективного Запада просчитались, не поверив, что РФ решится на ответные действия. Он добавил, что сейчас зарубежные государства столкнулись с гораздо более сложными последствиями, чем могли бы быть, если бы в позапрошлом году с Москвой был подписан документ о гарантиях безопасности.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что решение Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном - шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта. В дипмиссии отметили, что передача подобных боеприпасов является «опасной чертой в маниакальном стремлении добиться поражения России».

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если Великобритания поставит на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Российский лидер отметил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:17 Армия
Видео
Главный старшина Целуйко, которая отразила атаку на Севастополь, рассказала о беспилотниках противника
20:13 Армия
Видео
«Родной город будем защищать»: матрос Фалеева рассказала, как отразили атаку дронов на Севастополь
19:31 В стране и мире
Шойгу обсудил результаты реализации «Черноморской инициативы» с министром обороны Турции
18:05 Армия
Видео
Летчики Су-27 рассказали, как остановили нарушение MQ-9 границ района СВО в Черном море
17:40 В стране и мире
Рябков: вероятность ядерного конфликта выше, чем в последние десятилетия
Популярное
Видео
Опубликованы кадры, предположительно, уничтожения украинских беспилотников над Севастополем
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
The Economist: русские занимаются «черной магией» с украинскими беспилотниками
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.