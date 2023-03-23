Медведев: угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а лишь возросла

© Видео: medvedev_telegram, Telegram © Фото: medvedev_telegram, Telegram

Поставки странами Запада вооружения и военной техники на Украину ведут к эскалации ядерного конфликта. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев на встрече с российскими журналистами. Видеофрагмент разговора он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис», - сказал зампред Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев также отметил, что в настоящее время угроза ядерного столкновения в мире не миновала, а лишь возросла.

По его словам, страны коллективного Запада просчитались, не поверив, что РФ решится на ответные действия. Он добавил, что сейчас зарубежные государства столкнулись с гораздо более сложными последствиями, чем могли бы быть, если бы в позапрошлом году с Москвой был подписан документ о гарантиях безопасности.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что решение Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном - шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта. В дипмиссии отметили, что передача подобных боеприпасов является «опасной чертой в маниакальном стремлении добиться поражения России».

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если Великобритания поставит на Украину боеприпасы с обедненным ураном. Российский лидер отметил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.