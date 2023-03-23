Российская сборная сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче

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Российская сборная по футболу сыграла вничью с командой Ирана. Товарищеский матч прошел сегодня в Тегеране и завершился со счетом 1:1. Первым гол в ворота соперника на 28-й минуте забил полузащитник Антон Миранчук.

Счет сравнялся во второй половине игры точным ударом иранского футболиста Мехди Тареми. Оба мяча в матче были забиты с пенальти.

Следующая игра российской сборной состоится 26 марта. Футболисты в Санкт-Петербурге встретятся с командой Ирака.

Напомним, в начале прошлого года ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских команд от участия в международных турнирах. Из-за чего сборная РФ не смогла участвовать в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре. Осенью российскую сборную не допустили до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы - 2024.

В конце прошлого года в Российском футбольном союзе подняли вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. А в минувшем январе стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций и РФС планируют рассмотреть возможность отмены санкций, чтобы допустить российские команды на турниры международного уровня.