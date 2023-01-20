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РФС и УЕФА обсудят возможности возвращения команд России к международным матчам

Вероника Волосунова
23:42 20.01.2023
Условия обсудят на заседании 24 января в УЕФА. От РФС будут Максим Митрофанов и Александр Алаев.
РФС и УЕФА обсудят возможности возвращения команд России к международным матчам
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Союз европейских футбольных ассоциаций и российский футбольный союз планируют рассмотреть возможности отмены санкций с российских футбольных клубов и сборных, чтобы допустить команды на турниры международного уровня, сообщили РИА Новости в службе коммуникаций РФС. Заседание состоится во вторник 24 января.

«В офисе УЕФА на 24 января запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам», - сообщили в прее-службе РФС.

Интересы российского футбольного союза будут представлять Максим Митрофанов и Александр Алаев.

Ранее появилась информация, что РФС совместно с УЕФА создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросами возвращения команд России на международные соревнования. Александр Дюков, являющийя президентом РФС, может принять участие в заседании исполкома УЕФА, которое состоится очно в ближайшее время.

В начале 2022 года ФИФА и УЕФА совместно приняли решение об отстранении российских команд от участия в международных турнирах. Из-за чего Российская сборная не смогла участвовать в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре. Осенью сборную России также не допустили до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы - 2024.

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