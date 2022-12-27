РФС перенес голосование по вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Ожидается, что голосование состоится до 31 декабря 2022 года.

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Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома организации по вопросу о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Как отметили в РФС, необходимо провести дополнительные консультации, связанных с потенциальным переходом. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится до конца 2022 года, пишет РИА Новости.

О готовности обсудить переход в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации президент РФС Александр Дюков заявил месяц назад.

Напомним, что в конце октября Украина призвала FIFA и UEFA исключить Российский футбольный союз из этих международных организаций.