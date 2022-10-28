МВД объявило в розыск сына губернатора Красноярска
Он разыскивается по статье Уголовного кодекса.
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Сын губернатора Красноярска Александра Усса Артем объявлен в розыск. Его имя находится в ведомственной базе разыскиваемых МВД России.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - цитирует РИА Новости ответ по запросу в МВД.
Ранее США предъявили пяти россиянам, в числе которых был Артем Усс, обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. Его задержали в Италии 17 октября. Позже следствие США заявило, что Артема подозревают также в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA.