В стране и мире МВД объявило в розыск сына губернатора Красноярска Анастасия Бобылева Он разыскивается по статье Уголовного кодекса. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Сын губернатора Красноярска Александра Усса Артем объявлен в розыск. Его имя находится в ведомственной базе разыскиваемых МВД России. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - цитирует РИА Новости ответ по запросу в МВД. Ранее США предъявили пяти россиянам, в числе которых был Артем Усс, обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег. Его задержали в Италии 17 октября. Позже следствие США заявило, что Артема подозревают также в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA. Экспертное мнение и аналитика