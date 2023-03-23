Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Плесецка с разных ракурсов

Корреспондент «Звезды» показал, как выглядят большие 40-метровые фермы, которые держат ракету-носитель, а также железнодорожные цистерны с топливом, которым ее заправили.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк с разных ракурсов. За пуском наблюдал корреспондент нашего телеканала Алексей Кошкин.

«До запуска всего несколько часов. Мы находимся на фермах, которые держат ракету-носитель. Больше 40 метров в высоту - это титанический труд. Весь космический расчет будет находиться под землей и контролировать этот пуск», - прокомментировал корреспондент.

Также Алексей Кошкин показал цистерны с ракетным топливом, которым заправляли ракету-носитель перед пуском. Он отметил, что нужно огромное количество кислорода и азота.

Тем временем в Минобороны России сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на целевую орбиту военный спутник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первые комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в 2023 году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.