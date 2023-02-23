Путин: первые комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой заступают на боевое дежурство в 2023 году

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Первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой заступают на боевое дежурство в 2023 году. Об этом в своем поздравлении с Днем защитника Отечества рассказал президент России Владимир Путин.

«В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой», - отметил он в обращении.

Путин добавил, что Россия продолжит серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал», а также начнет массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».

Помимо этого, президент рассказал, что в морских стратегических силах доля современных вооружений и техники достигнет 100 процентов с принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Император Александр III».

В своем поздравлении ко Дню защитника Отечества Путин отметил особую роль армии в обществе и жизни страны. В этом празднике воплощена глубокая признательность россиян всем тем, кто сражался с врагами за свою землю и свой народ, подчеркнул президент.