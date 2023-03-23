В стране и мире С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1а» со спутником для Минобороны России Это пятый старт российской ракеты в 2023 году, третий пуск ракеты «Союз» и первый с космодрома Плесецк. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Носителю предстоит вывести на орбиту спутник Минобороны РФ. Ракета оторвалась от стартового стола в 09:40. С помощью ракет «Союз-2.1а» на околоземную орбиту выводятся спутники, космические грузовики и пилотируемые аппараты, доставляются грузы и экипаж на Международную космическую станцию. Других подробностей пуска не приводится. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика