С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1а» со спутником для Минобороны России
Это пятый старт российской ракеты в 2023 году, третий пуск ракеты «Союз» и первый с космодрома Плесецк.
© Фото: Минобороны России
Ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Носителю предстоит вывести на орбиту спутник Минобороны РФ. Ракета оторвалась от стартового стола в 09:40.
С помощью ракет «Союз-2.1а» на околоземную орбиту выводятся спутники, космические грузовики и пилотируемые аппараты, доставляются грузы и экипаж на Международную космическую станцию.
Других подробностей пуска не приводится.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.