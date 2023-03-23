Ракета с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на целевую орбиту военный спутник, сообщает Министерство обороны РФ.

Напомним, ракета-носитель среднего класса с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром. Пуск осуществили боевые расчеты Космических войск ВКС России в 9 часов 40 минут по московскому времени. Старт ракеты прошел штатно.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты.

Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2567», с ним установлена телеметрическая связь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.