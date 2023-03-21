Путин: многие положения мирного плана КНР могут быть взяты за основу для урегулирования при готовности Запада и Киева
Президент России Владимир Путин заявил, что многие положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу для урегулирования, когда к этому будут готовы Запад и Киев.
«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
При этом российский президент отметил, что на данный момент такая готовность отсутствует. Он указал на факт объявления Британией намерения поставить киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном.
Всего переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились около трех часов. Вначале была полуторачасовая встреча в узком составе с участием членов делегаций. Позже она продолжилась в расширенном составе.
Лидеры двух стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.
Владимир Путин заметил, что переговоры с Си Цзиньпином были успешными и прошли конструктивно.