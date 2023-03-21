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Путин: многие положения мирного плана КНР могут быть взяты за основу для урегулирования при готовности Запада и Киева

Тимур Шерзад
18:52 21.03.2023
Президент России констатировал, что пока что у стран Запада, правда, не наблюдается готовности к урегулированию.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил, что многие положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу для урегулирования, когда к этому будут готовы Запад и Киев. 

«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. 

При этом российский президент отметил, что на данный момент такая готовность отсутствует. Он указал на факт объявления Британией намерения поставить киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном

Всего переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились около трех часов. Вначале была полуторачасовая встреча в узком составе с участием членов делегаций. Позже она продолжилась в расширенном составе. 

Лидеры двух стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. 

Владимир Путин заметил, что переговоры с Си Цзиньпином были успешными и прошли конструктивно. 

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