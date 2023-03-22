Посольство РФ назвало шагом к эскалации поставку Украине снарядов с обедненным ураном

В российской дипмиссии сообщили, что это является опасной чертой.

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Решение Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном - шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта. Такое заявление сделали в посольстве России в королевстве.

«В целом же получено очередное доказательство, что Украина для Великобритании — не более чем полигон для противостояния с нашей страной», - заявили в дипмиссии.

Кроме того, там считают, что передача подобных боеприпасов является «опасной чертой в маниакальном стремлении добиться поражения России».

Напомним, что снаряды с обедненным ураном применялись, например, при бомбежках Ирака и Югославии. Они вредны для человека и загрязняют окружающую среду.

О поставках таких боеприпасов Киеву накануне объявила замминистра обороны страны Аннабель Голди.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу в кулуарах на встрече Путина с лидером КНР заявил, что при передаче этого оружия Украине будет пройдена еще одна ступенька в эскалации конфликта. А президент России отметил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Также, по словам Путина, Москва будет вынуждена реагировать на поставки Киеву оружия с ядерным компонентом.